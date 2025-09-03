Стали известны подробности об устроившем поножовщину в Марселе

Подозреваемый в нападении с ножом на нескольких человек в центре Марселя во вторник ранее имел проблемы с законом, в том числе из-за антисемитизма, заявил глава МВД Франции Брюно Ретайо, прибывший на место происшествия. Об этом сообщает BFMTV.

«В конце августа глава префектуры Эро передал в судебные органы дело, где заявил о ряде правонарушений (подозреваемого), включая антисемитские высказывания, которые тот делал перед мечетью города Сет», — рассказал Ретайо.

Он добавил, что Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) исключила радикализацию подозреваемого в качестве мотива преступления. Вероятнее всего, причиной стала неуплата подозреваемым средств за аренду жилья в отеле и дальнейшее выселение, добавил глава ведомства.

2 сентября сообщалось, что полицейские ликвидировали мужчину, который во вторник напал с ножом на нескольких человек в центре Марселя. В результате не менее четырех человек получили ранения.

Позднее прокурор Николя Бессон рассказал, что мужчиной, устроившим поножовщину в центре Марселя, оказался гражданином Туниса, которого выселили из отеля непосредственно перед нападением.

Ранее во Франции неизвестный напал на мэра.