В Нидерландах женщины подверглись домогательствам во время митингов

В Нидерландах участницы акций за безопасность на улицах подверглись домогательствам во время митингов. Об этом сообщает портал NL Times со ссылкой на феминистскую организацию Dolle Mina.

«В Гронингене мужчина поцеловал женщину в губы без ее согласия. В Амерсфорте, Амстердаме и Утрехте, среди прочих мест, участники подвергались словесным оскорблениям и скандировали женоненавистнические лозунги», — утверждают феминистки.

Поводом для митингов стало жестокое нападение на 17-летнюю девочку в Дейвендрехте, которой нанесли несколько ножевых ранений, когда она ехала на велосипеде из Амстердама в августе.

В июне в Нидерландах состоялась демонстрация против политики Североатлантического альянса. В акции протеста, которая была организована левыми партиями и антивоенными организациями страны, приняли участие около пяти тысяч человек. Участники демонстрации выразили возмущение военной политикой НАТО, ростом расходов на оборону и западным неоколониализмом.

