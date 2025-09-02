На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах женщины подверглись домогательствам во время митингов

NL Times: женщины подверглись домогательствам на акциях в Нидерландах
true
true
true
close
Unsplash

В Нидерландах участницы акций за безопасность на улицах подверглись домогательствам во время митингов. Об этом сообщает портал NL Times со ссылкой на феминистскую организацию Dolle Mina.

«В Гронингене мужчина поцеловал женщину в губы без ее согласия. В Амерсфорте, Амстердаме и Утрехте, среди прочих мест, участники подвергались словесным оскорблениям и скандировали женоненавистнические лозунги», — утверждают феминистки.

Поводом для митингов стало жестокое нападение на 17-летнюю девочку в Дейвендрехте, которой нанесли несколько ножевых ранений, когда она ехала на велосипеде из Амстердама в августе.

В июне в Нидерландах состоялась демонстрация против политики Североатлантического альянса. В акции протеста, которая была организована левыми партиями и антивоенными организациями страны, приняли участие около пяти тысяч человек. Участники демонстрации выразили возмущение военной политикой НАТО, ростом расходов на оборону и западным неоколониализмом.

Ранее сообщалось, что еще одна женщина обвинила прокурора МУС в сексуальных домогательствах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами