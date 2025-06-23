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В Нидерландах прошла демонстрации против военной политики НАТО

ТАСС: в Гааге в демонстрации против политики НАТО приняли участие 5 тыс. человек
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AliaksaB/Shutterstock/FOTODOM

В Гааге в преддверии саммита НАТО состоялась демонстрация против политики Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС.

В акции протеста, которая была организована левыми партиями и антивоенными организациями страны, приняли участие около пяти тысяч человек. Участники демонстрации выразили возмущение военной политикой НАТО, ростом расходов на оборону и западным неоколониализмом. Протестующие потребовали направить средства, предназначенные на военные нужды, на здравоохранение, защиту климата, доступное жилье и международное сотрудничество. Демонстранты также поддержали Иран и палестинцев в секторе Газа.

Акция протеста прошла мирно. Полицейские наблюдали за ее проведением, но не предприняли никаких действий в отношении демонстрантов.

19 июня сообщалось, что Гаага перед предстоящим саммитом стран НАТО превратилась в «военную крепость». В городе из-за предстоящего мероприятия действуют «сверхжесткие меры безопасности». Речь идет о масштабной военной и полицейской операции под названием «Оранжевый щит».

Ранее стало известно, что саммит НАТО перестраивают под Трампа.

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