Житель Ставрополья пытался отправить военную продукцию из Ессентуков в Израиль

В Ставрополье таможенники предотвратили контрабанду военной продукции в Израиль
Сотрудники Северо-Кавказской оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли попытку контрабанды продукции военного назначения из России в Израиль, которую, по данным ведомства, организовал 22-летний гражданин РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Молодой человек пытался отправить из Ессентуков за границу грудную и спинную бронепанели, указав в декларации, что продукция имеет гражданское назначение. Однако экспертиза установила, что изъятые изделия — бронепанели ТБМП.305249.129ТУ — относятся к категории товаров военного назначения и требуют лицензии ФСТЭК России, за которой отправитель не обращался.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через границу ЕАЭС продукции, которая может быть использована при создании вооружения. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

В мае сотрудники Центральной оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли попытку контрабанды военной продукции в Китай. 28-летний иностранец был задержан в московском почтовом отделении при попытке отправки посылки с товарами в Китай. Согласно таможенной декларации, мужчина пересылал предметы для альпинизма, рыбалки и тхэквондо в качестве подарков, однако в ходе досмотра таможенники обнаружили в коробках два жилета для боевой и походной выкладки и бронежилет.

Ранее в Челябинске военного осудили на два года за кражу имущества на 52,4 млн рублей.

