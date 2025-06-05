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В Челябинске военного осудили на два года за кражу имущества на 52,4 млн рублей

В Челябинске военного осудили за распродажу авиатехники на 52,4 млн рублей
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Anelo/Shutterstock

В Челябинске военнослужащего осудили на два года колонии за продажу авиационно-технического имущества на общую сумму 52,4 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Челябинского гарнизонного суда.

Сообщается, что хищение оружия осужденный производил в период с 2019 по 2024 года. Часть распроданного имущества была обнаружена и изъята правоохранителями, а ущерб от уже проданного имущества был добровольно возмещен военнослужащим.

Осужденный полностью признал вину в зале суда. Помимо тюремного срока, он был приговорен к выплате штрафа в размере 200 тыс. рублей.

До этого суд посадил двух экс-сотрудников курского предприятия за кражу военных изделий. Один из них был осужден на восемь лет лишения свободы, другой — на 23 года заключения. Также их приговорили к уплате штрафа в размере 5 млн рублей.

Ранее в Москве пресекли контрабанду военной продукции в Китай под видом подарков.

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