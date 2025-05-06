В Москве пресекли контрабанду военной продукции в Китай под видом подарков

Сотрудники Центральной оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли попытку контрабанды военной продукции в Китай. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Федеральной таможенной службы России.

28-летний иностранец был задержан в московском почтовом отделении при попытке отправки посылки с товарами в Китай. Согласно таможенной декларации, мужчина пересылал предметы для альпинизма, рыбалки и тхэквондо в качестве подарков, однако в ходе досмотра таможенники обнаружили в коробках два жилета для боевой и походной выкладки и бронежилет.

По факту инцидента возбуждено два уголовных дела по ч. 1.1. ст. 226.1 УК РФ («контрабанда военной техники, иного вооружения»). В качестве наказания статья предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

В апреле «Известия» сообщали об активном вывозе из России продукции категории военной техники и товаров двойного назначения. По словам источника, знакомого с рынком военной экипировки, это явление связано с разницей в ценах, а также с ростом спроса на контрафактные товары.

Ранее россиянин вывез из Прикамья в Азербайджан дерево на 13 млн рублей.