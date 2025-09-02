Суд приговорил осужденных по делу о создании группировки «Белая масть»

Создавшие группировку «Белая масть» осуждены на сроки от 6 лет до пожизненного

Второй Западный окружной военный суд приговорил фигурантов дела о создании неонацистской группировки «Белая масть» к срокам от шести лет до пожизненного заключения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил признать виновными Николая Королева (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов. — «Газета.Ru»), Веронику Королеву, Артема Цеппа, Марка Филиппова, Алексея Белкова и назначить наказание от 6 лет до пожизненного заключения», — передает агентство слова судьи.

8 апреля сообщалось, что суд арестовал на шесть месяцев Королева для участия в рассмотрении нового уголовного дела о терроризме и экстремизме.

Арест на полгода по данному делу также продлили супруге Королева Веронике, бывшему заместителю начальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генштаба Алексею Белкову и двум другим фигурантам — Марку Филиппову и Артему Цаппу.

Николай Королев получил пожизненное в 2008 году, в том числе за создание преступного сообщества, которое устроило девять терактов, включая взрыв на Черкизовском рынке в Москве в августе 2006 года.

Ранее пожизненно осужденного неонациста признали потенциально опасным в колонии.