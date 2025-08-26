На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожизненно осужденного неонациста признали потенциально опасным в колонии

РИА: пожизненно осужденного неонациста Воеводина признали склонным к суициду
Вадим Жернов/РИА Новости

В колонии, где отбывает пожизненное заключение главный националист Алексей Воеводин, признали его склонным к суициду и нападениям на сотрудников исправительного учреждения. Об этом сообщается в судебных материалах, которые есть у РИА Новости.

В документах указано, что Воеводина поставили на профилактический учет как лицо, потенциально склонное к совершению суицидальных действий, членовредительству, нападениям на администрацию и других сотрудников правоохранительных органов, а также к преступлениям террористической и экстремистской направленности.

Воеводин оспорил это решение через суд, заявив, что подобная классификация унижает его и была вынесена без учета сведений о его поведении за 18,5 лет содержания в одноместной камере, где он не мог допустить противоправных действий. Осужденный также требовал денежную компенсацию за нарушение условий содержания, однако суд в Москве отказал в удовлетворении его требований.

Алексей Воеводин был приговорен к пожизненному лишению свободы в 2011 году. Суд установил, что он возглавлял группировку, занимавшуюся нападениями на иностранцев; еще 11 участников организации были признаны виновными. Группировка была создана в 2003 году Воеводиным совместно с Дмитрием Боровиковым, которого позднее ликвидировали при задержании.

