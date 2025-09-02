Бабушка вывезла внучку в Грецию и лишила ее мать-россиянку родительских прав

Бабушка вывезла ребенка из РФ в Грецию и запретила общаться с родителями

Мать из Воронежа лишилась ребенка из-за того, что бабушка вывезла его в другую страну. Об этом сообщает детский омбутсмен в Московской области Ксения Мишонова в официальном Telegram-канале.

Оказавшись с ребенком в Греции, женщина отправилась в местные органы и заявила, что у девочки нет законного представителя. Таким образом она получила право находиться рядом с ребенком.

«По греческим законам маму ограничили в правах, а бабушку назначили опекуном», – сообщается в публикации.

При этом бабушка не дает внучке общаться с матерью и отцом, последний является ее сыном. Также, чтобы скрыть свое местоположение, женщина постоянно переезжает. Власти Греции не стремятся помочь в сложившейся ситуации.

На данный момент дело находится на контроле в Центральном аппарате Уполномоченного при Президенте по правам ребенка.

