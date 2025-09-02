На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бабушка вывезла внучку в Грецию и лишила ее мать-россиянку родительских прав

Бабушка вывезла ребенка из РФ в Грецию и запретила общаться с родителями
true
true
true
close
Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Мать из Воронежа лишилась ребенка из-за того, что бабушка вывезла его в другую страну. Об этом сообщает детский омбутсмен в Московской области Ксения Мишонова в официальном Telegram-канале.

Оказавшись с ребенком в Греции, женщина отправилась в местные органы и заявила, что у девочки нет законного представителя. Таким образом она получила право находиться рядом с ребенком.

«По греческим законам маму ограничили в правах, а бабушку назначили опекуном», – сообщается в публикации.

При этом бабушка не дает внучке общаться с матерью и отцом, последний является ее сыном. Также, чтобы скрыть свое местоположение, женщина постоянно переезжает. Власти Греции не стремятся помочь в сложившейся ситуации.

На данный момент дело находится на контроле в Центральном аппарате Уполномоченного при Президенте по правам ребенка.

До этого гражданки Венесуэлы, чьих детей удерживает миграционная служба США, отправили письмо жене президента Мелании Трамп. В нем женщины попросили помощи.

Ранее знакомая пообещала женщине исправить «дефект в гороскопе» ее дочери и похитила младенца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами