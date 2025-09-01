Матери из Венесуэлы обратились за помощью к Мелании Трамп

Матери венесуэльских детей, удерживаемых миграционной службой США, обратились за помощью к жене американского президента Дональда Трампа Мелании Трамп. Об этом сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро, пишет РИА Новости.

«Матери и бабушки этих маленьких мальчиков и девочек в возрасте одного, двух, трех и четырех лет, похищенных в Соединенных Штатах, направили очень уважительное письмо первой леди Мелании Трамп и стремятся установить диалог с первой леди, которая, как мы знаем, является женщиной с ценностями, защитницей прав детей», – заявил Мадуро.

Он также призвал первую леди США откликнуться на мольбы матерей.

Венесуэла неоднократно заявляла американской администрации о необходимости возвращения детей. Один из наиболее резонансных случаев произошел весной текущего года с двухлетней гражданкой Венесуэлы Майкелис Эспиносой. По заявлению Каракаса, девочку разлучили с матерью непосредственно перед посадкой на рейс для репатриации в Венесуэлу, а ее отец был отправлен в «концентрационный лагерь» в Сальвадоре без надлежащего судебного разбирательства. Впоследствии девочке удалось вернуться домой.

