В РПЦ назвали миграцию одним из основных вызовов для России

Миграция является одним из основных вызовов для России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров).

Он подчеркнул, что проблема с мигрантами угрожает будущему России. Поэтому она представляет, наряду со специальной военной операцией и низкой рождаемостью, один из самых очевидных вызовов всему обществу.

Митрополит отметил, что проблему миграции нельзя замалчивать и выразил надежду на принятие на общегосударственном уровне законов, защищающих граждан РФ. По его словам, мигранты без должного уважения относятся к российским религиозным и культурным традициям и совершают большое количество преступлений.

Управделами РПЦ назвал стоящие перед Россией проблемы призывом Бога к людям, решая которые человек становится более совершенным.

