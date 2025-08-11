На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РПЦ назвали миграцию одним из основных вызовов для России

Митрополит РПЦ Григорий: миграция является одним из главных вызовов для страны
Telegram-канал «Петербургская полиция»

Миграция является одним из основных вызовов для России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров).

Он подчеркнул, что проблема с мигрантами угрожает будущему России. Поэтому она представляет, наряду со специальной военной операцией и низкой рождаемостью, один из самых очевидных вызовов всему обществу.

Митрополит отметил, что проблему миграции нельзя замалчивать и выразил надежду на принятие на общегосударственном уровне законов, защищающих граждан РФ. По его словам, мигранты без должного уважения относятся к российским религиозным и культурным традициям и совершают большое количество преступлений.

Управделами РПЦ назвал стоящие перед Россией проблемы призывом Бога к людям, решая которые человек становится более совершенным.

31 июля сообщалось, что в Крыму на 48 пунктов расширили список профессий, на которых запрещено работать мигрантам.

Ранее Володин рассказал, какие граждане не нужны России.

