Россиянам назвали простой способ справиться с эмоциями

Психолог Сальникова: письмо от руки помогает справиться с эмоциями
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Письмо от руки помогает справиться с эмоциями. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила психолог Дарья Сальникова. Она отметила, что письменная речь — это базовое формирование высших психических функций, которые развиваются в первые годы жизни человека — примерно до 6-7 лет.

«Зачастую при эмоциях хочется сказать что-то неконструктивное. Чтобы это не высказывать партнеру, можно написать письмо, выписать на листочке. То есть вы выплесните и оставите эмоции на бумаге, а дальше сможете конструктивно мыслить и выражать в словах свои задумки», — объяснила специалист.

Техника терапевтического письма поможет избежать скандалов, необдуманных увольнений и расставаний с возлюбленными, добавила она.

Клинический психолог Марианна Абравитова до этого рассказала, как справиться с осенней хандрой.

Одним из основных способов специалист назвала яркое освещение в доме. Кроме того, по ее словам, улучшают эмоциональное состояние тепло и домашний уют. Так, в первую очередь важно, чтобы в тепле были ноги.

Ранее врач объяснила, как отличить обычную усталость от выгорания.

