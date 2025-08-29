На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог назвала россиянам простые способы победить осеннюю хандру

Психолог Абравитова: яркий свет помогает справиться с осенней хандрой
true
true
true
close
Gladskikh Tatiana/Shutterstock/FOTODOM

Многие россияне сталкиваются с осенней хандрой и впадают в апатичное состояние. Справиться с этим можно самостоятельно, воспользовавшись простыми, но эффективными лайфхаками, рассказала «Пятому каналу» клинический психолог Марианна Абравитова.

Одним из основных способов победить хандру и тяжелые мысли специалист назвала яркое освещение в доме. Кроме того, по ее словам, улучшают эмоциональное состояние тепло и домашний уют. Так, в первую очередь важно, чтобы ноги были в тепле, отметила психолог.

«И здесь есть такие народные способы, как теплый и вкусный чай, плед, кошка на коленях, книжка интересная, — добавила Абравитова. — Все эти вещи родились из логики обстоятельств. То есть человек бессознательно ищет выходы из сложившейся ситуации и находит их».

Хорошо поднимают настроение известные всем способы отвлечься от негативных эмоций – это просмотр комедий и стендапов. По словам психолога, если человека настигает хандра, то важно с ней бороться, а не сдаваться и не идти на поводу у плохих мыслей.

«Как Мюнхгаузен себя за косичку из болота доставал вместе с лошадью, так и мы должны с вами поступать», — заключила Абравитова.

До этого британский диетолог Кайл Кроули рассказал, что к основным симптомам сезонного аффективного расстройства, связанного с климатическими и сезонными изменениями погоды, относятся усталость, раздражительность и сонливость. Диетолог объяснил, что изменения в погодных условиях и сокращение. По словам врача, скорректировать настроение и вернуть работоспособность можно с помощью здоровой диеты. В частности, хорошо помогает включение в рацион продуктов с триптофаном – таких, как овес, бананы и арахис.

Ранее Юрий Лоза раскрыл секрет борьбы с плохим настроением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами