На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российского школьника посадили на 30 суток за жестокое избиение девочки из-за вейпа

В Красноярске школьника наказали за жестокое избиение девочки из-за вейпа
true
true
true
close
Aoy_Charin/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярске 13-летнего школьника наказали за то, что он жестоко избил 14-летнюю девочку из-за вейпа. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что компания нетрезвых подростков подошла к двум сверстникам. Школьник потребовал у девочки вейп и, получив отказ, жестоко избил ее. У пострадавшей остались многочисленные синяки и ссадины.

Поскольку подросток не достиг возраста уголовной ответственности, дело рассмотрено в рамках административного законодательства. Суд принял решение о помещении его в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на максимальный срок в 30 суток. Эта мера направлена на изоляцию, перевоспитание и предотвращение новых правонарушений.

Инцидент произошел на улице Урицкого. На кадрах с места происшествия видно, как один из юношей сначала бьет несовершеннолетнюю рукой по спине, а затем наносит удар кулаком по лицу и заваливает ее на землю. После этого агрессор начал пинать девочку.

Ранее в Москве подростки избили одноклассницу, обвинив ее в краже электронной сигареты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами