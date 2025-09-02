Российского школьника посадили на 30 суток за жестокое избиение девочки из-за вейпа

В Красноярске 13-летнего школьника наказали за то, что он жестоко избил 14-летнюю девочку из-за вейпа. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что компания нетрезвых подростков подошла к двум сверстникам. Школьник потребовал у девочки вейп и, получив отказ, жестоко избил ее. У пострадавшей остались многочисленные синяки и ссадины.

Поскольку подросток не достиг возраста уголовной ответственности, дело рассмотрено в рамках административного законодательства. Суд принял решение о помещении его в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на максимальный срок в 30 суток. Эта мера направлена на изоляцию, перевоспитание и предотвращение новых правонарушений.

Инцидент произошел на улице Урицкого. На кадрах с места происшествия видно, как один из юношей сначала бьет несовершеннолетнюю рукой по спине, а затем наносит удар кулаком по лицу и заваливает ее на землю. После этого агрессор начал пинать девочку.

Ранее в Москве подростки избили одноклассницу, обвинив ее в краже электронной сигареты.