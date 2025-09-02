В Бурятии возле жилого дома обнаружили гранату с взрывчатым веществом

Подозрительный предмет, похожий на гранату, обнаружили 1 сентября на участке частного жилого дома в Советском районе Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте Управления Росгвардии по Республике Бурятия.

Из заявления следует, что на место происшествия выезжали сотрудники группы разминирования ОМОН.

«В ходе обследования специалисты-взрывотехники установили, что находка является гранатой Ф-1 со следами коррозии», — рассказали в Росгвардии.

Там подчеркнули, что граната содержала взрывчатое вещество. Взрывотехники вывезли ее в безопасное место, после чего уничтожили методом контролируемого подрыва.

На фоне произошедшего сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

В Управлении Росгвардии призвали граждан в случае обнаружения взрывоопасных предметов или похожи на них вещей не прикасаться к ним и не оказывать никакого физического воздействия. Кроме того, людей предостерегли от попыток самостоятельно обезвредить находку.

31 августа жительница города Гатчины в Ленинградской области во время ремонта в новой квартире обнаружила тайник с боеприпасами. В стене под дверной коробкой она нашла две гранаты РГД-42 с запалом 1975 года выпуска, завернутые в чертежную бумагу.

Ранее в Бурятии тракторист случайно нашел на свалке противотанковую мину.