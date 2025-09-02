На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии возле жилого дома обнаружили гранату с взрывчатым веществом

Росгвардия: около частного жилого дома в Улан-Удэ нашли гранату
true
true
true
close
Управление Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Республике Бурятия

Подозрительный предмет, похожий на гранату, обнаружили 1 сентября на участке частного жилого дома в Советском районе Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте Управления Росгвардии по Республике Бурятия.

Из заявления следует, что на место происшествия выезжали сотрудники группы разминирования ОМОН.

«В ходе обследования специалисты-взрывотехники установили, что находка является гранатой Ф-1 со следами коррозии», — рассказали в Росгвардии.

Там подчеркнули, что граната содержала взрывчатое вещество. Взрывотехники вывезли ее в безопасное место, после чего уничтожили методом контролируемого подрыва.

На фоне произошедшего сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

В Управлении Росгвардии призвали граждан в случае обнаружения взрывоопасных предметов или похожи на них вещей не прикасаться к ним и не оказывать никакого физического воздействия. Кроме того, людей предостерегли от попыток самостоятельно обезвредить находку.

31 августа жительница города Гатчины в Ленинградской области во время ремонта в новой квартире обнаружила тайник с боеприпасами. В стене под дверной коробкой она нашла две гранаты РГД-42 с запалом 1975 года выпуска, завернутые в чертежную бумагу.

Ранее в Бурятии тракторист случайно нашел на свалке противотанковую мину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами