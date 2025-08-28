Россиянка получила пять лет колонии за сотрудничество с разведкой Украины

ФСБ: жительницу Рязани осудили на пять лет за сотрудничество с разведкой Украины

Жительницу Рязани приговорили к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с украинской военной разведкой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По данным ведомства, женщина по своей инициативе через мессенджеры WhatsApp и Signal установила контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины. Далее она предприняла несколько попыток добыть информацию, которая могла быть использована против безопасности России.

На этом фоне жительницу Рязани задержали и возбудили против нее уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ. Речь идет о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством или зарубежной организацией.

«Рязанским областным судом <...> приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима уроженка Азербайджана, гражданка РФ 1970 года рождения», — рассказали в ФСБ.

27 августа Краснодарский краевой суд приговорил местного жителя, признанного виновным в государственной измене, к 13 годам лишения свободы. В прокуратуре региона рассказали, что на скамье подсудимых оказался 46-летний Владимир Бережной. В июне 2024 года он пытался выехать на территорию Украины и установил конфиденциальные связи с представителями спецслужб страны, начав передавать им сведения о расположении объектов противовоздушной обороны в Приморско-Ахтарске.

Ранее в Москве осудили программиста, спонсировавшего украинские войска.