В центре Еревана прозвучал взрыв

В центре Еревана взорвался автомобиль Toyota
В центре Еревана произошел взрыв. Об этом сообщило новостное агентство Sputnik Армения, опубликовав кадры с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что на перекрестке проспекта Маштоца и улицы Амиряна взорвался автомобиль Toyota Sienna. По предварительной информации, в багажнике машины взорвался газовый баллон. В результате пострадал один человек, находившийся в момент взрыва в иномарке. Прохожие вытащили его из автомобиля, на пострадавшем была разорвана одежда.

Также повреждения получил стоявший неподалеку городской автобус. От взрыва у него выбило несколько стекол. В агентстве уточнили, что пассажиры не пострадали. Кроме того, оказались повреждены три автомобиля. На место происшествия прибыли бригады экстренных служб.

До этого в Ереване произошел пожар недалеко от здания Госслужбы контроля.
На видео, опубликованном в сети, можно увидеть яркое пламя и клубы черного дыма за зданием. На другом видео видно, что огонь охватил автомобиль, перевернутый на бок.

Местные СМИ сообщали о звуке взрыва, который был слышен перед возгоранием. На место происшествия выехал пожарный расчет. Как сообщил один из очевидцев, бетономешалка не смогла въехать на подъем на улице Антараин, перевернулась, взорвалась, а затем загорелась.

Ранее автомобиль взорвался в центре Москвы и попал на видео.

