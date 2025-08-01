В Башкирии взорвался Mercedes и попал на видео

В Башкирии на видео сняли Mercedes сразу после мощного взрыва

В городе Белорецкe Республики Башкортостан взорвался Mercedes. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Около 12:05 машина начала гореть и потом взорвалась, к счастью пострадавших не было», ― говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что обгоревший транспорт стоит на дороге. В результате произошедшего иномарка получила серьезные повреждения: у Mercedes смят кузов и полностью выгорел салон. На записи также заметно, что возле машины собрались прохожие и спасатели.

До этого сообщалось, что в Самаре произошла автомобильная авария с участием бетономешалки. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как на повороте бетономешалка падает на проезжую часть и влетает в два остановившихся автомобиля. От удара машины разлетаются в разные стороны.

Кроме того, в Крыму на трассе у Симеиза мотоциклист врезался в автомобиль Lada Largus.

Ранее в Москве пассажирский автобус пробил ограждение и попал на видео.