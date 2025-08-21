На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прогулочный катер вспыхнул на реке Фонтанке в Петербурге

В Петербурге на реке вспыхнул прогулочный катер
true
true
true

В Петербурге прогулочное судно вспыхнуло на реке Фонтанке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел на реке около моста Ломоносова. По предварительной информации, возгорание возникло на катере «Эдвард», которое сдают в аренду для прогулок.

В данный момент на месте происшествия работают пожарные. Причины происхождения возгорания устанавливаются.

До этого в бухте Миноносок в Хасанском районе во Владивостоке загорелся катер с людьми на борту. Во время пожара пассажиры бросились в воду, пытаясь спастись от огня. На кадрах с места происшествия видно большое количество плотного дыма, который исходит от судна.

Ранее из порта на юге Черногории отбуксировали охваченную огнем яхту.

