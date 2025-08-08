Единственного учителя в деревенской школе уволили за приставания к ученицам

В индийском штате Мадхья-Прадеш 55-летнего педагога обвинили в сексуальных преступлениях в отношении детей. Об этом сообщает Bhaskar English.

Инцидент произошел в местной государственной школе. Ученицы третьего и пятого класса пожаловались на непристойные действия и приставания со стороны учителя. Он делал это в течение последних двух недель, но все это время дети боялись заговорить об этом.

Родители школьниц вместе с жителями деревни ворвались в школу и сначала напали на мужчину, затем – передали полиции. Подозреваемого уже арестовали, его отстранили от занятий. На допросе он отверг все обвинения. Известно, что у него самого есть три дочери.

Родители потребовали строгого наказания для обвиняемого и потребовали, чтобы были созданы механизмы для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

55-летний педагог был единственным учителем в школе. По данным местных СМИ, учреждение объединят с другим, его могут закрыть.

Ранее педагог с расстройством личности насиловала школьницу в публичных местах и попала под суд.