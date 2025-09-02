На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин снимал порно с 15-летней школьницей

В Татарстане мужчину обвинили в съемке порно с 15-летней школьницей
true
true
true
close
Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Татарстане 20-летнего местного жителя обвинили в съемке порнографии с 15-летней девушкой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый совершил противоправные действия в отношении знакомой школьницы — он снимал порнографический контент с ее участием. Кроме того, из хулиганских побуждений он нанес телесные повреждения двум посетителям в одном из баров.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении мужчины с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

До этого учителя из Петербурга уличили в совращении 15-летней ученицы и съемке порно. Мужчина устраивал ученице фотосессии прямо в своем кабинете.

Ранее москвича осудили за переписку с девочкой, которой он предлагал сняться в порно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами