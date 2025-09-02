Россиянин снимал порно с 15-летней школьницей

В Татарстане мужчину обвинили в съемке порно с 15-летней школьницей

В Татарстане 20-летнего местного жителя обвинили в съемке порнографии с 15-летней девушкой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый совершил противоправные действия в отношении знакомой школьницы — он снимал порнографический контент с ее участием. Кроме того, из хулиганских побуждений он нанес телесные повреждения двум посетителям в одном из баров.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении мужчины с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

До этого учителя из Петербурга уличили в совращении 15-летней ученицы и съемке порно. Мужчина устраивал ученице фотосессии прямо в своем кабинете.

Ранее москвича осудили за переписку с девочкой, которой он предлагал сняться в порно.