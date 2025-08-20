На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учителя из Петербурга уличили в совращении 15-летней ученицы и съемке порно

В Петербурге учителя будут судить за изготовление порноматериалов с ученицей
Depositphotos

Молодого учителя из Санкт-Петербурга, обвиненного в совращении несовершеннолетней, уличили в изготовления порнографических материалов с ней в главной роли. Об этом пишет «Конкретно.ру».

Уголовное дело в отношении 33-летнего учителя истории, преподававшего в одной из школ Центрального района, возбудили после того, как в начале апреля 48-летняя петербурженка заявила о пережитом ее дочерью насилии. По словам матери школьницы, с мая 2024 года по март 2025-го мужчина совершал с девочкой развратные действия, а также вступал с ней в половую связь. На момент начала домогательств его ученице было 15 лет.

Кроме того, следователи установили, что педагог переписывался со школьницей и присылал фотографии порнографического характера. Осенью прошлого года мужчина стал устраивать ученице фотосессии прямо в своем кабинете и не менее четырех раз снимал ее на мобильный телефон в обнаженном виде. Подозреваемый находится под арестом.

Ранее на Урале учитель приставал к 16-летнему ученику и просил его снять штаны.

