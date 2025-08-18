Москвича осудили за переписку с девочкой, которой он предлагал сняться в порно

В Москве мужчина получил срок за интимную переписку с малолетней, сообщает столичное СУ СКР.



По данным ведомства, еще в 2018 году мужчина познакомился в интернете и стал переписываться с 10-летней девочкой, которой затем предложил участвовать в съемках порнографических роликов.

Москвич был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). Суд приговорил фигуранта к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

До этого жительница Германии разрешила любовнику насиловать своих детей и зарабатывала на порнографических роликах с ними, которые сама же и монтировала. Пострадавшим было 15 и 8 лет. Обсуждались планы вовлечения в преступные замыслы и третьего ребенка, которому исполнился лишь один год. В ходе разговора с сожителем женщина называла своих детей «машинкой для печатания денег». Насильник был приговорен к 10,5 годам тюремного заключения, а мать детей — к 5,5 годам лишения свободы.

Ранее на Урале педагог усыновлял детей из детдома и снимал их в порно.