На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двое молодых людей напали на россиянина ради 500 рублей

В Петербурге двое юношей напали на прохожего ради 500 рублей
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге двое молодых людей напали на 19-летнего юношу ради 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Инцидент произошел 1 сентября рано утром у дома №36 по Серпуховской улице. По словам потерпевшего, двое неизвестных избили его, отобрали у него телефон, после чего перевели с него 500 рублей и скрылись. После случившегося подросток обратился в полицию, и нарушителей общественного порядка задержали. Ими оказались молодые люди 20 и 23 лет. Обоих доставили в отделение полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Липецке местный житель ограбил продуктовый магазин и вынес оттуда кофе и жвачку.

Ранее в Санкт-Петербурге прохожий напал на 13-летнего школьника ради дорогой толстовки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами