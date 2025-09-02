Двое молодых людей напали на россиянина ради 500 рублей

В Санкт-Петербурге двое молодых людей напали на 19-летнего юношу ради 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Инцидент произошел 1 сентября рано утром у дома №36 по Серпуховской улице. По словам потерпевшего, двое неизвестных избили его, отобрали у него телефон, после чего перевели с него 500 рублей и скрылись. После случившегося подросток обратился в полицию, и нарушителей общественного порядка задержали. Ими оказались молодые люди 20 и 23 лет. Обоих доставили в отделение полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

