Юноша напал на 13-летнего мальчика и отобрал у него дорогую толстовку в Петербурге

В Петербурге 18-летний юноша напал на 13-летнего мальчика ради кражи у него дорогой толстовки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 12 апреля возле дома №21 на улице Замшина. Подростка избил знакомый, после чего сорвал с него толстовку стоимостью 7 тысяч рублей и скрылся.

Малолетний обратился за помощью в медицинское учреждение. У него диагностировали ушибы на лице и после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Сотрудники уголовного розыска 15 апреля задержали подозреваемого у дома №17 на улице Комсомола. Им оказался 18-летний безработный житель деревни Бабино Тосненского района. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Если вина задержанного подтвердится, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее россиянин ограбил бывшего работодателя ради ремонта бани.