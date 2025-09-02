Подросток рассказал о подготовке теракта на оборонном предприятии в Ижевске

Один из троих подростков, задержанных за попытку закладки самодельного взрывного устройства на оборонном предприятии в Ижевске, рассказал на видео о подготовке теракта. Следственный комитет России опубликовал эту запись в своем Telegram-канале.

На записи молодой человек в красном балахоне рассказывает полицейским, что по указанию куратора, полученному через мессенджер, он забрал из тайника рюкзак со взрывным устройством и спрятал его дома в шкафу. Позднее, в назначенное время, он доставил посылку к оборонно-промышленному предприятию.

2 сентября Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно со Следственным комитетом предотвратили теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Ижевске, который, как утверждается, готовили подростки. Фигуранты были задержаны, им предъявлено обвинение.

По данным следствия, в июле 2025 года трое подростков 15, 16 и 17 лет, стремясь к легкому заработку, через мессенджер Telegram вышли на связь с предполагаемым представителем украинских спецслужб. Позднее куратор поручил им подготовить теракт на одном из объектов оборонно-промышленного комплекса в Ижевске. Впоследствии двое из них получили самодельное взрывное устройство и хранили его в доме одного из участников.

Ранее в Красноярске арестовали школьницу за покушение на теракт.