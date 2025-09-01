Заключенные французской спецтюрьмы начали голодовку

Несколько заключенных, отбывающих срок в первой во Франции тюрьме повышенной безопасности для особо опасных наркоторговцев, начали голодовку. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По информации источника издания, спустя несколько дней после затопления камер несколько заключенных первого корпуса тюрьмы Ванден-ле-Вьей (Па-де-Кале) начали голодовку. Около двадцати из них уже перестали получать питание от тюремной администрации в знак протеста против перевода в эту «супертюрьму» и условий содержания. В их числе глава марсельского наркокартеля Мохамед Амра, известный как «Муха». В феврале он был задержан в Румынии спустя девять месяцев после побега из французского заключения.

В июле спецтюрьма в департаменте Па-де-Кале приняла первую группу осужденных наркоторговцев. В начале августа министр юстиции Франции Жеральд Дарманен сообщил, что учреждение полностью заполнено: там отбывают наказание 88 человек.

Содержание наркоторговцев во французских тюрьмах сопряжено с рядом серьезных проблем, отражающих как организационные, так и социальные вызовы. В частности, главы крупных банд нередко продолжают управлять своими преступными сетями из-за решетки, что возможно из-за доступа к мобильным телефонам и другим средствам связи, несмотря на ограничительные меры.

