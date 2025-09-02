На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как поддержать здоровье и настроение осенью

Врач Крашкина посоветовала осенью чаще гулять на свежем воздухе
true
true
true
close
Alliance Images/Shutterstock/FOTODOM

С наступлением осени многие люди сталкиваются с ухудшением настроения и общим упадком сил. Как пояснила в интервью РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина, это состояние часто связано с сокращением светового дня, уменьшением количества солнечного света и изменением погодных условий.

По ее словам, низкий уровень гормонов, таких как серотонин и мелатонин, отвечающих за настроение и сон, может провоцировать апатию, депрессивные состояния и даже развитие сезонного аффективного расстройства (САР).

«Чтобы поддерживать эмоциональное равновесие в этот период, важно включать в свой распорядок дня больше активностей на свежем воздухе, особенно в солнечные дни. Спорт и физическая активность способствуют активной выработке эндорфинов, отвечающих за улучшение настроения», — сказала специалист.

Особое внимание она рекомендует уделить сбалансированному питанию. В осенний рацион важно включать продукты, богатые витамином В, магнием и омега-3 жирными кислотами.

До этого Крашкина рассказала, как сохранить мотивацию к спорту осенью. По ее словам, чем более разнообразны упражнения и виды физической активности, тем выше интерес. Также следует установить конкретные цели и отслеживать даже небольшие достижения на пути к ним.

Ранее россиянам назвали лучшие места для осенних поездок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами