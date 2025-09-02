Врач рассказала, как поддержать здоровье и настроение осенью

С наступлением осени многие люди сталкиваются с ухудшением настроения и общим упадком сил. Как пояснила в интервью РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина, это состояние часто связано с сокращением светового дня, уменьшением количества солнечного света и изменением погодных условий.

По ее словам, низкий уровень гормонов, таких как серотонин и мелатонин, отвечающих за настроение и сон, может провоцировать апатию, депрессивные состояния и даже развитие сезонного аффективного расстройства (САР).

«Чтобы поддерживать эмоциональное равновесие в этот период, важно включать в свой распорядок дня больше активностей на свежем воздухе, особенно в солнечные дни. Спорт и физическая активность способствуют активной выработке эндорфинов, отвечающих за улучшение настроения», — сказала специалист.

Особое внимание она рекомендует уделить сбалансированному питанию. В осенний рацион важно включать продукты, богатые витамином В, магнием и омега-3 жирными кислотами.

