Россиянам рассказали, как сохранить мотивацию к физической активности осенью

С приходом осени многие люди отмечают снижение мотивации к занятиям спортом, что связано с ухудшением погодных условий и сокращением светового дня. Чтобы сохранить физическую активность в этот период, важно адаптировать режим тренировок к изменившимся обстоятельствам. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-психотерапевт клиники «Медицина» Ирина Крашкина.

По ее словам, можно продолжать тренировки на улице, выбирая более комфортное время дня и подходящую одежду. Хорошей альтернативой уличному спорту могут стать занятия в помещениях — фитнес, йога, пилатес и так далее, отметила специалист.

«Чем более разнообразные вы будете делать упражнения, тем проще и дольше удастся сохранить интерес и мотивацию. Установите конкретные цели и отслеживайте даже небольшие достижения на пути к ним — видеть результаты своей работы всегда мотивирует», — сказала Крашкина.

До этого россиян предупредили, что отсутствие полноценного восстановления и каждодневные занятия грозят перетренированностью, и, как следствие, уязвимостью мышц и связок. В силу того, что без отдыха они слабеют, есть риск получить травму.

