Россиянам рассказали, как выбрать качественный сыр

Общественник Анищенкова: чем меньше ингредиентов в сыре, тем он качественнее

Руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова в беседе с РИАМО рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе сыра.

В первую очередь, по ее словам, необходимо различать сыр и сырный продукт. Согласно ГОСТу, сыр изготавливается только из молочных жиров. Если вместо них в составе имеются растительные — например, пальмовое масло, то это уже сырный продукт. При этом эксперт отметила, что последний необязательно является вредной альтернативой первому.

«Но если в составе есть «модифицированные жиры», то такого сырного продукта лучше избегать. Пальмовое масло в ходе производства сыра может быть подвергнуто гидрогенизации, в результате которой возникают трансжиры. Накапливаясь в организме человека, они могут привести к возникновению различных заболеваний, включая даже рак», — предупредила Анищенкова.

Она также посоветовала приобретать сыр в герметичной упаковке, которая защищает продукт от внешнего воздействия. Также следует обратить внимание на разнообразие ингредиентов — у настоящего сыра состав минималистичен: молоко, закваска, ферменты, соль, пищевые добавки. Однако, если перечень компонентов занимает несколько строк и там фигурируют крахмал, модифицированные масла, большое количество Е-добавок, есть риск, что продукт некачественный.

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова до этого предупреждала, что употребление жирного молока (выше 3,2) больше трех раз в неделю повышает риски развития рака печени.

В молоке, по ее словам, много жиров, которые лучше не употреблять в большом количестве, поэтому стоит ограничить их потребление или заменить на менее жирные аналоги.

Ранее россиянам назвали пять самых богатых белком продуктов.