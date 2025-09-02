На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как выбрать качественный сыр

Общественник Анищенкова: чем меньше ингредиентов в сыре, тем он качественнее
close
Depositphotos

Руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова в беседе с РИАМО рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе сыра.

В первую очередь, по ее словам, необходимо различать сыр и сырный продукт. Согласно ГОСТу, сыр изготавливается только из молочных жиров. Если вместо них в составе имеются растительные — например, пальмовое масло, то это уже сырный продукт. При этом эксперт отметила, что последний необязательно является вредной альтернативой первому.

«Но если в составе есть «модифицированные жиры», то такого сырного продукта лучше избегать. Пальмовое масло в ходе производства сыра может быть подвергнуто гидрогенизации, в результате которой возникают трансжиры. Накапливаясь в организме человека, они могут привести к возникновению различных заболеваний, включая даже рак», — предупредила Анищенкова.

Она также посоветовала приобретать сыр в герметичной упаковке, которая защищает продукт от внешнего воздействия. Также следует обратить внимание на разнообразие ингредиентов — у настоящего сыра состав минималистичен: молоко, закваска, ферменты, соль, пищевые добавки. Однако, если перечень компонентов занимает несколько строк и там фигурируют крахмал, модифицированные масла, большое количество Е-добавок, есть риск, что продукт некачественный.

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова до этого предупреждала, что употребление жирного молока (выше 3,2) больше трех раз в неделю повышает риски развития рака печени.

В молоке, по ее словам, много жиров, которые лучше не употреблять в большом количестве, поэтому стоит ограничить их потребление или заменить на менее жирные аналоги.

Ранее россиянам назвали пять самых богатых белком продуктов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами