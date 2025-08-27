проект

Россиян предупредили о вреде молока с жирностью выше 3,2 для печени

Врач Дианова: молоко с жирностью выше 3,2 повышает риск развития рака печени

Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Употребление жирного молока больше трех раз в неделю повышает риски развития рака печени, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

«Жирные молочные продукты, особенно молоко, если их употреблять три раза в неделю, повышают риск развития рака печени у взрослых старше 50 лет. Кисломолочные продукты не входят в эту группу, потому что в них нет насыщенных жиров и трансжиров, которые и наносят вред. В молоке много жиров, которые лучше не употреблять в большом количестве, поэтому лучше ограничить их потребление или заменить на менее жирные аналоги или растительные. Например, масло заменить на мягкий маргарин или спред, коровье молоко растительным, а сыр или творог можно взять с пониженной жирностью», – объяснила доктор.
По словам Диановой, жирным считается молоко с жирностью выше 3,2, все, что ниже, уже можно отнести в категорию пониженной жирности.

«В любом случае, на мой взгляд, лучше пить молоко с жирностью 2,5, если человеку важно сохранить в рационе именно коровье молоко. Но лучше всего перейти на любое альтернативное. Например, миндальное молоко хорошо подойдет тем людям, которые страдают от неалкогольной жировой болезни печени. У таких пациентов орехи должны быть в рационе каждый день по 10-15 гр», – отметила доктор.

Ранее россиян предупредили о рисках заражения опасными инфекциями из-за мышей в погребе.

