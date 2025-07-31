Россиянам назвали пять самых богатых белком продуктов

Белок – это один из основных макроэлементов, выступающий как строительный материал для организма. Он участвует в восстановлении тканей, производстве ферментов и гормонов и поддержании иммунной системы, поэтому крайне важно, чтобы в рационе каждого человека были продукты, богатые белком, выяснили у экспертов Общественная Служба Новостей.

Среди таких продуктов специалисты выделяют креветки, которые являются для организма источником постного белка – в них почти нет углеводов. В одной порции креветок при этом содержится суточная норма белка –20 г на 100 г продукта.

Также эксперты советуют включить в рацион консервированный тунец в собственном соку. В средней порции продукта весом 60 г содержится 14 г белка. Добавлять тунец можно в бутерброды, пасту, часто его едят просто вприкуску с овощами.

Много белка наряду с полезными жирами содержится в кешью, грецких орехах, арахисе и кунжуте. Их специалисты советуют добавлять к различным блюдам, включая в суточный рацион не более 30 г семян, чтобы не перешагнуть за рекомендуемый калораж. Подчеркивается, что в семечках и орехах также много магния, витаминов, антиоксидантов и минералов. Что касается белка, то, к примеру, на среднюю порцию очищенных тыквенных семечек в ¼ стакана приходится 9 г белка. В льняных семечках на треть чашки приходится 5 г белка.

Помимо этого, в рационе должны быть молочные продукты, особенно рекомендуется обратить внимание на творог и адыгейский сыр. В нем на 100 г продукта насчитывается 19,0 г белка и только 1,5 г углеводов, отмечают эксперты. Они советуют отдавать предпочтение продуктам с жирностью не ниже 5%, так как в обезжиренных продуктах полезных веществ практически нет.

Пятый неочевидный продукт, богатый белком, — это спирулина. В ней на одну чайную ложку приходится 1 г белка (в сухой спирулине белок занимает 60% состава). Эксперты советуют добавлять ее в различные блюда – например, в овощной смузи.

До этого врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Анастасия Соколова рассказала, что кожа преждевременно теряет свою красоту из-за недостатка белка. Ей просто неоткуда взять строительный материал для построения здоровой и упругой ткани. Наиболее полезными для кожи она назвала рыбу (лосось, скумбрия, сельдь), авокадо и другие продукты.

Ранее был найден способ помочь организму выявлять раковые клетки.