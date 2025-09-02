На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Афганистане выросло число жертв мощного землетрясения

Reuters: число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1124
true
true
true

Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 1124. По предварительным данным, пострадали около 3251 человека, сообщает Reuters со ссылкой на Афганский Красный полумесяц.

В ночь на 1 сентября в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр стихийного бедствия был зафиксирован в 27,3 километрах (17 милях) от города Джелалабад, вблизи пакистанской границы. Министерство здравоохранения Афганистана сообщило, что из-за расположения эпицентра в труднодоступной горной местности потребуется время для получения полной картины о количестве пострадавших.

Позднее Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) направили в страну команду спасателей для проведения поисково-спасательных работ и оказания помощи людям, пострадавшим от сильного землетрясения, произошедшего в восточной части Афганистана. Кроме того, Эмираты отправили в Афганистан гуманитарную помощь, включая продукты питания, медикаменты, палатки и другие предметы первой необходимости, сообщает агентство.

Ранее Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения.

