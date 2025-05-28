В Китае объявили о расширении безвизового режима

Власти Китая расширили безвизовый режим для 47 стран. Об этом сообщила директор департамента информации и печати МИД КНР на своей странице в соцсети X.

В перечень вошли Франция, Германия, Новая Зеландия, Испания, Италия и другие страны. Список был дополнен Саудовской Аравией, Кувейтом, Бахрейном и Оманом. При этом для россиян безвизовый режим не будет предоставляться.

Инициатива вступит в силу с июня 2025 года.

До этого сообщалось, что Россия приняла 21,5 тыс. туристов из Евросоюза в первом квартале текущего года. При этом каждый третий — чуть более 7 тысяч — граждане Германии.

В марте Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян еще на три года. Находиться в стране без визы можно до 45 дней. Электронную визу туристы могут оформить с помощью специального портала. Благодаря этому путешественники смогут находиться в стране до 90 дней. При этом Вьетнам исключил из списка Белоруссию.

Ранее стало известно, что россияне окончательно перешли на внутренний туризм.