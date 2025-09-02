Сантехники ответили, опасно ли выливать кипяток в раковину

Горячая вода не представляет опасности для труб на кухне или в ванной, если не использовать ее постоянно. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных сантехников.

Они уточнили, что современные трубы выдерживают температуру до 130°C, поэтому кипяток с температурой 100°C не представляет опасности. По их словам, кипяток может быть полезен для канализации, потому что он поможет смыть жир и остатки пищи и предотвратить засоры.

«Для усиления эффекта можно добавить в горячую воду немного средства для мытья посуды. Пена от средства помогает горячей воде проникать в труднодоступные места и удалять даже стойкие загрязнения. Этот метод подходит не только для кухни, но и для ванной комнаты», — добавили в сообщении.

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого рассказала «Газете.Ru», что остатки супов и бульонов, выливаемые в раковину или унитаз, могут привести к негативным последствиям для работы канализационных систем. Содержащиеся в них жиры и масла способны застывать на внутренних стенках труб, со временем образуя вместе с другими пищевыми отходами засоры.

