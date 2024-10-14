Назван необычный продукт, вызывающий засор канализации

Выкинутый в унитаз кофейный жмых может стать причиной засора канализационных труб. Об этом сообщает «БелНовости».

«Как оказалось, остатки кофе липнут к стенкам труб», — отметили эксперты издания и рекомендовали отправлять остатки кофе только в мусорное ведро.

Кроме того, не стоит выбрасывать в унитаз туалетную бумагу, подчеркнули специалисты.

«Далеко не всегда бумага растворяется в канализации», — отметили они.

Комки туалетной бумаги могут создавать «серьезные пробки», заметили эксперты. И чтобы не вызывать сантехников, они посоветовали установить в туалетной комнате мусорное ведро.

В июле сообщалось о том, что предприятие по производству бумажных санитарно-гигиенических изделий «Архбум тиссью групп» создало первую смываемую втулку для туалетной бумаги. Оно запустило в производство уникальное средство гигиены, прежде не производимое российскими фирмами.

Месяцем позже в поезде, следовавшем из Анапы в Мурманск, случился скандал из-за туалетной бумаги. Женщину, которая якобы похитила несколько рулонов средства гигиены, высадили из состава. Для этого пришлось привлекать полицейских.

Ранее эксперты рассказали, сколько туалетной бумаги нужно для подтирания.