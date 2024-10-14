Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван необычный продукт, вызывающий засор канализации

«БелНовости»: выкинутый в унитаз кофейный жмых вызывает засор

close
Odua Images/Shutterstock/FOTODOM

Выкинутый в унитаз кофейный жмых может стать причиной засора канализационных труб. Об этом сообщает «БелНовости».

«Как оказалось, остатки кофе липнут к стенкам труб», — отметили эксперты издания и рекомендовали отправлять остатки кофе только в мусорное ведро.

Кроме того, не стоит выбрасывать в унитаз туалетную бумагу, подчеркнули специалисты.

«Далеко не всегда бумага растворяется в канализации», — отметили они.

Комки туалетной бумаги могут создавать «серьезные пробки», заметили эксперты. И чтобы не вызывать сантехников, они посоветовали установить в туалетной комнате мусорное ведро.

В июле сообщалось о том, что предприятие по производству бумажных санитарно-гигиенических изделий «Архбум тиссью групп» создало первую смываемую втулку для туалетной бумаги. Оно запустило в производство уникальное средство гигиены, прежде не производимое российскими фирмами.

Месяцем позже в поезде, следовавшем из Анапы в Мурманск, случился скандал из-за туалетной бумаги. Женщину, которая якобы похитила несколько рулонов средства гигиены, высадили из состава. Для этого пришлось привлекать полицейских.

Ранее эксперты рассказали, сколько туалетной бумаги нужно для подтирания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами