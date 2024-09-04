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Россиян предупредили об опасности выливания в унитаз кипятка и супов

Ученый Золотарева: остатки супов и масло образуют пробки и засоры в трубах

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Odua Images/Shutterstock/FOTODOM

Остатки супов и бульонов, выливаемые в раковину или унитаз, могут привести к негативным последствиям для работы канализационных систем. Содержащиеся в них жиры и масла способны застывать на внутренних стенках труб, со временем образуя вместе с другими пищевыми отходами засоры, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Образующиеся пробки и засоры естественно ухудшают проходимость сточных труб и в накопившихся отходах могут начаться процессы гниения. Поэтому остатки масла с посуды лучше промокнуть и собрать бумажной салфеткой. Если остатков масла или супа много, нужно перелить их в отдельную емкость, плотно закрыть ее и выбросить в ведро или мусорный контейнер», — объяснила она.

Сливать в раковину горячую воду после варки макарон или картошки допустимо, только если это позволяет материал труб и чаши раковины. Трубы из ПВХ не выдерживают температуру выше 60°С, поэтому кипяток способен привести к деформации гофрированного сифона, повреждению пластика и даже прорыву труб. А чаши из керамики (санфарфор, санфаянс), искусственного акрилового камня, стекла и дерева под воздействием горячей воды могут треснуть. Кипяток необходимо остудить, добавив холодной воды или дождавшись естественного остывания, а потом уже выливать в раковину.

Включение холодной воды при сливе горячей в раковину также может привести к повреждению чаши раковины, так как некоторые материалы не выдерживают резких температурных перепадов.

«Рекомендуется в этом случае выливать кипяток тонкой струйкой в сливное отверстие, стараясь не попадать на дно и стенки раковины. А вот если раковина, сифон и канализационные трубы выполнены из нержавеющей стали, чугуна и других металлов, кипяток не принесет им вреда. Более того, горячая вода эффективно разрушает осевший на стенках жир и показана для профилактики засоров. Соблюдая правила ухода за мойкой и системой канализации, можно избежать серьезных проблем и продлить срок службы оборудования», — резюмировала она.

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