Россиянам объяснили, как распознать, что пишут со взломанного аккаунта

Странные просьбы, непривычный стиль общения или подозрительные ссылки могут быть признаками того, что пишут со взломанного аккаунта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В МВД отметили, что взлом или подмена аккаунтов является одним из самых популярных способов мошенничества. Аферисты получают доступ к страницам близких и знакомых своей потенциальной жертвы в соцсетях и начинают писать от имени хозяина аккаунта.

«Обычно цель таких действий — заставить знакомых жертвы перевести деньги, переслать коды из СМС, установить «удобное приложение» или перейти по фишинговой ссылке», — предупредили правоохранители.

Насторожить должны просьбы срочно перевести деньги или выручить из неприятностей, а также проголосовать в конкурсе. Мошенник может писать слишком официально, использовать слова или эмодзи, которые собеседник раньше не применял в переписке. Кроме того, признаками того, что пишут со взломанного аккаунта, могут быть подозрительные ссылки и файлы, слова, например, «не звони», повышенная активность в ночное время или рано утром, давление срочностью и уход от ответа на вопросы.

Ранее в МВД объяснили, как мошенники вынуждают россиян совершать диверсии.