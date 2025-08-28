На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД России развеяли миф о невозможности взлома iPhone

МВД России: iPhone могут взломать, неуязвимых устройств не существует
true
true
true
close
Thaspol Sangsee/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты МВД России опровергли распространенный миф о невозможности взлома смартфонов Apple. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства, передает ТАСС.

По данным МВД, количество преступлений с использованием социальной инженерии выросло на 85%, и эти методы одинаково эффективны как против владельцев iPhone, так и пользователей кнопочных телефонов. В августе 2025 года Apple выпустила экстренное обновление для закрытия критической уязвимости в модуле Image I/O.

«Apple действительно строит сильную систему защиты, но невзламываемых устройств не существует. Если вы сами передали код из SMS — устройство тут ни при чем», — подчеркнули в ведомстве.

Киберполиция отмечает, что уязвимость в модуле Image I/O позволяла злоумышленникам получить полный контроль над устройствами, начиная с iPhone XS, через специально созданные изображения. Это уже шестая критическая уязвимость, обнаруженная в продукции Apple в 2025 году.

В январе портал Silicon Angle опубликовал подробности с прошедшего в конце 2024 года в Германии мероприятия Chaos Communication Congress, где исследователь Томас Рот продемонстрировал технику взлома iPhone с USB Type-C.

Ранее российская компания анонсировала самый тонкий в мире iPhone 17 Air.

