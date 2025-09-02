На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стадо оленей затоптало детенышей из-за паники

Amur Mash: на Камчатке стадо оленей испугалось вертолета и затоптало детенышей
Кадр видео: Telegram-канал «Amur Mash»

Стадо из 1,5 тыс. оленей испугалось вертолета и затоптало детенышей в селе Апука на Камчатке. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

После того, как воздушное судно доставило избирательную комиссию для досрочного голосования в удаленное от цивилизации село, животные проломили ограждение, пытаясь сбежать от громкого звука, в результате чего оленята попали опод копыта и получили тяжелые травмы. У многих малышей были повреждены копыта, у части рога оказались вырваны вместе с кусками черепа.

До этого в Приамурье сняли на камеру семейное купание пятнистых оленей.

Специалисты отметили, что купаются олени не ради развлечения, а чтобы охладиться в жару и поесть гидрофитов — растений, корни и побеги которых находятся на дне водоемов, а верхушки — над водой (осоки, камыши, рогозы и др.)

В России природный ареол обитания пятнистого оленя ограничивается южным Приморьем. В начале 30-х годов животное было завезено в среднюю полосу европейской части России и на Кавказ, где его разводят на оленефермах. Самки этих животных рожают в год одного или двух детенышей.

Ранее в США появились «мутировавшие» олени с огромными бородавками и наростами на теле.

