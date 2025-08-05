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Фотоловушки запечатлели купание семейства пятнистых оленей

В Приамурье сняли на камеру семейное купание пятнистых оленей
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Telegram-канал «Земля леопарда — дирекция заповедников»

В Приамурье сняли на камеру семейное купание пятнистых оленей. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».

Зоологи предположили, что в момент съемки родители учили олененка плавать.

Отмечается, что купаются олени не ради развлечения, а чтобы охладиться в жару и поесть гидрофитов, к которым относят растения, корни и побеги которых находятся на дне водоемов, а верхушки — над водой. К гидрофитам относятся осока, камыш, рогоз, а также египетский папирус и такая культура, как рис.

В России природный ареол обитания пятнистого оленя ограничивается южным Приморьем. В начале 30-х годов животное было завезено в среднюю полосу европейской части России и на Кавказ, где его разводят на оленефермах. Самки этих животных рожают в год одного или двух детенышей.

До этого на самом южном острове России встретили саблезубого оленя.

Ранее «Почта России» отправила 18 ездовых оленей в Якутск самолетом.

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