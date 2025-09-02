На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции в трусах бандита нашли миллионы евро

Le Parisien: парижанин спрятал в нижнем белье драгоценности стоимостью €10 млн
Sarah Meyssonnier/Reuters

Парижанин из Туниса спрятал в нижнем белье драгоценности стоимостью €10 млн. Об этом пишет издание Le Parisien.

Мужчина вместе с предполагаемым подельником был задержан полицией французской столицы по подозрению в бандитизме на Лионском вокзале. При обыске в его трусах был обнаружен носок, в котором лежали ожерелье стоимостью пять млн евро, серьги стоимостью свыше двух млн евро, кольцо стоимостью один миллион евро, а также часы Rolex и другие ценные аксессуары. Предполагается, что все эти вещи были украдены. Также при обыске был изъят нож.

Оба задержанных являются несовершеннолетними. Сейчас им вменяется попытка сокрытия кражи, совершенной организованной преступной группировкой.

До этого движение поездов через Ла-Манш оказалось нарушено после кражи кабеля. Провод был срезан недалеко от станции Lille Europe в Лилле. Неизвестно, были ли задержаны предполагаемые виновники инцидента.

Ране мужчина в пижаме Бэтмена помог поймать подозреваемого в краже со взломом.

