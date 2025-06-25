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Движение поездов во Франции нарушено из-за несчастных случаев и кражи кабеля

Eurostar: движение поездов через Ла-Манш серьезно нарушено после кражи кабеля
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Depositphotos

Движение поездов Eurostar, выполняющих маршрут в Лондон и из Лондона,будет серьезно нарушено из-за кражи кабеля недалеко от станции Lille Europe в Лилле. Об этом сообщается на сайте железнодорожного оператора.

Также пассажиров предупреждают, что поездки могут отменить в последний момент.

«‎Наши станции очень загружены, и мы рекомендуем отменить или отложить поездку», — сказано в сообщении оператора.

Как писала британская газета The Independent, накануне, 24 июня также были долгие задержки в железнодорожном сообщении через Ла-Манш после того, как двух людей сбили поезда. Спасти пострадавших не удалось.

Eurostar подтвердил два отдельных эти инциденты. Уточняется, что оба произошли по маршруту Лилль-Париж.

25 июня поезд с вагоном из Пхеньяна прибыл на Ярославский вокзал в Москве впервые за пять лет после приостановки железнодорожного сообщения в связи с пандемией коронавируса, пассажиров в не было. Маршрут Пхеньян — Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире, протяженность которого превышает 10 тысяч км, в пути он пребывает около 8 дней.

Ранее в Финляндии заподозрили офицеров танкера Eagle S в повреждении кабеля в Балтийском море.

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