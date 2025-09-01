Сенатор призвал США выйти из НАТО

Американский сенатор Ли: без выхода из НАТО США втянут в исламистскую войну

Американский сенатор Майкл Ли призвал к выходу Вашингтона из НАТО. Об этом он заявил в своем аккаунте в социальной сети Х.

В качестве аргумента Ли привел опасение быть втянутыми в «исламистскую войну в Европе». Поводом для заявления послужил видеоролик, распространившийся в сети, запечатлевший митинг мигрантов в Германии, на котором звучали лозунги экстремистского характера, в том числе призывы к установлению законов шариата и захвату власти.

«Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько», – предостерег Ли.

С аналогичным призывом выступал американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск, который утверждал, что США незачем финансировать европейскую безопасность и что количество террористических актов в Европе увеличивается еженедельно.

По мнению Джеффри Сакса, американского экономиста и профессора Колумбийского университета, Североатлантический альянс утратил свою актуальность и должен был быть расформирован еще в 1990 году, поскольку к тому времени его историческая миссия была завершена.

Ранее канцлер Австрии высказался о возможном вступлении страны в НАТО.