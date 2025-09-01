На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сенатор призвал США выйти из НАТО

Американский сенатор Ли: без выхода из НАТО США втянут в исламистскую войну
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Американский сенатор Майкл Ли призвал к выходу Вашингтона из НАТО. Об этом он заявил в своем аккаунте в социальной сети Х.

В качестве аргумента Ли привел опасение быть втянутыми в «исламистскую войну в Европе». Поводом для заявления послужил видеоролик, распространившийся в сети, запечатлевший митинг мигрантов в Германии, на котором звучали лозунги экстремистского характера, в том числе призывы к установлению законов шариата и захвату власти.

«Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько», – предостерег Ли.

С аналогичным призывом выступал американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск, который утверждал, что США незачем финансировать европейскую безопасность и что количество террористических актов в Европе увеличивается еженедельно.

По мнению Джеффри Сакса, американского экономиста и профессора Колумбийского университета, Североатлантический альянс утратил свою актуальность и должен был быть расформирован еще в 1990 году, поскольку к тому времени его историческая миссия была завершена.

Ранее канцлер Австрии высказался о возможном вступлении страны в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами