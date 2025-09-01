В Череповце спасатели эвакуировали 13 человек из подтопленных складов

Мэр Маслов: спасатели эвакуировали 13 человек из затопленных складов в Череповце

Сотрудники спасательных служб эвакуировали 13 человек с территорий подтопленных в результате ливней складов в Череповце Вологодской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Роман Маслов.

«На улице Боршодской зафиксировано сильное подтопление складских территорий. Спасатели на лодке эвакуировали 13 человек», — говорится в сообщении.

По его словам, борьба с последствия непогоды продолжается, спасатели откачивают воду в затопленных помещениях. Мэр отметил, что некоторые предприниматели отказываются покидать складские помещения в связи с опасениями за сохранность товара.

Маслов подчеркнул, что на нечетной стороне Северного моста, проходящего через реку Ягорбу, произошел обвал насыпи, после чего частично обрушился тротуар. Также сообщается о подтоплении на железнодорожном вокзале.

До этого в Череповце автомобили ушли под воду из-за шторма. На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как поток воды и грязи накрывает автомобили. Сообщалось, что в городе продолжаются восстановительные работы с применением спецтехники.

Ранее появилось видео, на котором жители Череповца вплавь добираются до своих авто.