В Госдуме предложили упростить прием детей репатриантов в школы

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение упростить порядок приема в школу для детей, чьи родители являются представителями российских коренных народов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу рассмотреть возможность разработки и введения особого порядка принятия в школы для детей, чьи семьи, являются представителями коренных народов Российской Федерации <...>, или имеющих таких родителей», — говорится в обращении парламентария.

Он объяснил, что в настоящее время в школы не могут попасть многие дети, чьи семьи участвуют в программе переселения соотечественников, а также других программах, позволяющих сделать выбор в пользу жизни в России.

В июле в России вступил в силу закон, который увеличивает до одного года срок действия виз участникам государственной программы по переселению в страну соотечественников и их семей.

Кроме того, иностранные граждане — работники иностранных юрлиц, которые занимаются ремонтом и обслуживанием ввезенного в Россию оборудования, получат однократную или двукратную обыкновенную рабочую визу на срок до трех месяцев, которую можно продлить еще на 90 дней.

Ранее в России изменили порядок поступления выпускников колледжей в вузы.