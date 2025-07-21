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В РФ увеличили срок действия визы для соотечественников

В России до одного года увеличился срок визы для соотечественников
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В России вступил в силу закон, который увеличивает до одного года срок действия виз участникам государственной программы по переселению в страну соотечественников и их семей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно нововведениям, участвующим в госпрограмме соотечественникам и членам их семей на срок до одного года выдается обыкновенная частная виза с последующим продлением ее действия на срок предоставления статуса участника программы.

Кроме того, иностранные граждане — работники иностранных юрлиц, которые занимаются ремонтом и обслуживанием ввезенного в Россию оборудования, получат однократную или двукратную обыкновенную рабочую визу на срок до трех месяцев, которую можно продлить еще на 90 дней. До принятия изменений в закон такая виза выдавалась без права продления.

8 июля глава Россотрудничества Евгений Примаков призвал не стричь всех релокантов под одну гребенку.

Ранее в Кремле рассказали о просьбе живущего во Франции графа Шереметева перебраться в Россию.

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