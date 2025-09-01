На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калининграде открыт парк с миниатюрами памятников, снесенных в Европе

В Калининграде открыли парк исторических миниатюр «Спасенная Европа»
Национальный центр исторической памяти при президенте РФ

Парк исторических миниатюр «Спасенная Европа» открылся 1 сентября в Калининграде, передает РИА Новости.

Он посвящен сохранению исторической памяти о вкладе Красной Армии в освобождение Европы от нацизма. Здесь размещены миниатюрные копии памятников советским воинам-освободителям, которые были снесены за последние годы в европейских странах.

Всего в парке можно увидеть макеты семи миниатюр. Это памятник маршалу Советского Союза Коневу в Праге, Памятник советско-польскому братству по оружию в Варшаве, памятник генералу Ватутину в Киеве, монумент воинам Советской Армии — освободителям в Риге, памятник советским воинам-освободителям в Клайпеде, монумент воинам-освободителям в Тарту, памятник Советской Армии в Софии.

Участие в церемонии открытия приняли руководитель Центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Малышева в своей речи отметила, что открытие проходит именно 1 сентября неслучайно. Именно в этот день в 1939 году началась кровопролитная война.

Осенью 3D-модели памятников, размещенных в парке «Спасенная Европа» в Калининграде, можно будет увидеть на сайте Национального центра исторической памяти при президенте РФ.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский намерен демонтировать памятники и мемориалы, связанные с историей Великой Отечественной войны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это сатанизмом (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).

Ранее жители Одессы защитили мемориальную доску от радикалов.

