Состояние детей, отравившихся хлором в Анапе, удовлетворительно

Все шестеро детей, которые отравились парами хлора в отеле Анапы, были выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

«В Анапе выписали всех пострадавших детей в результате инцидента в гостинице», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, госпитализированные 27 августа дети, пострадавшие от выброса хлора в следствие сбоя в работе оборудования в бассейне, были выписаны из городской больницы в удовлетворительном состоянии в течение двух дней.

Отмечается, что в гостинице семьям пострадавших оказали необходимые меры поддержки. В частности, его представители поддерживали постоянный контакт с родителями госпитализированных детей.

До этого сообщалось, что инцидент произошел в отеле Morea Family Resort&Spa. В один из дней отдыхавшие в бассейне туристы заметили странный запах аммиака. Туристы покинули бассейн, после чего им стало плохо. У всех, кто находился в воде, появились слабость, рвота и сильный кашель.

Следственный комитет (СК) по региону возбудил уголовное дела по статье 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

