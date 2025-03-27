Нижегородская семья попала в больницу с отравлением после похода в сауну

В Нижнем Новгороде семья с детьми отравилась хлором во время отдыха в сауне

В Нижнем Новгороде местная жительница пытается добиться ответственности для владельцев одной из городских саун. Женщина утверждает, что она и ее семья отравились парами хлора, отдыхая в водном комплексе. Историей нижегородка поделилась в беседе с журналистами телевизионной программы «Кстати».

Женщина рассказала, что 22 марта она в составе компании из восьми человек пришла в сауну, что отметить день рождения сына.

«В сауне очень сильно пахло хлоркой, начали все чихать. На выходе спросили у администратора, почему сильно пахнет хлоркой, на что получили ответ, что в сауне все по нормам. Пока ехали домой, у кого-то открылась рвота. И у всех был кашель неостанавливающийся. Раздирало нос и горло, слезились глаза», — поделилась потерпевшая.

По ее словам, все присутствовавшие на празднике обратились за помощью в больницу, где им поставили диагноз «отравление парами хлора». Также некоторые члены семьи получили химические ожоги глаз. Женщина намерена добиться справедливости и привлечь к ответственности виновных в их отравлении.

Журналисты попытались поговорить с работниками сауны. Один из них отметил, что не знает, кто отвечает в организации за проверку концентрации хлора в бассейне. Мужчина отметил, что оборудование, которое установлено в бассейне, современное и работает в автоматическом режиме.

Ранее в Тобольске задержали владельца турбазы, где 18 человек отравились хлором.